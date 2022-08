Com energia solar, criadores de camarão armazenam e aumentam produção

Painéis solares começaram a ser entregues a produtores selecionados no PPI Safra 22/23. Investimento do Estado foi de R$ 10 milhões.

Produtores de uma das proteínas mais consumidas na mesa do amapaense, o camarão, poderão aumentar a capacidade de armazenagem e fornecimento ao mercado a partir do uso de energia renovável, que está sendo implementada pelo Programa de Produção Integrada (PPI) Safra 22/23.

A tecnologia agora também compõe o kit que é comprado e doado a mais de 500 famílias ribeirinhas, recriadoras de camarão, que apresentaram projetos e foram selecionadas pelo PPI. O processo de recria consiste na separação dos camarões pequenos para engorda em tanques naturais por um período até que estejam maiores para o consumo.

A primeira entrega dos sistemas isolados de energia solar – compostos por painéis fotovoltaicos, baterias e outros componentes necessários – ocorreu no último fim de semana, na longínqua comunidade do Rio Curuçá, município de Mazagão, onde a pesca é uma das principais atividades econômicas.

Lá, de onde o transporte mais rápido, a voadeira, leva duas horas para chegar até a capital, Macapá, 50 famílias pescadoras e recriadoras do crustáceo ganharam, além dos sistemas solares, que são instalados pela empresa fornecedora, motor de popa, malhadeiras, caixa térmica, freezer, matapi (peças para captura), balanças, gaiolas para recria, canoa e ração para engorda do camarão.

O investimento global com a aquisição dos sistemas solares é de R$ 10 milhões e atenderá 21 associações de Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal e Vitória do Jari. Nestes municípios, assim como no Rio Curuçá, as localidades produtoras de camarão e açaí não são supridas por energia elétrica convencional 24h, o que intimida a capacidade produtiva em razão da dificuldade de armazenamento do que é pescado e recriado.

O consumo de gelo também acaba encarecendo a produção. Por isto, a alternativa de energia solar é um arranjo que viabiliza o aumento produtivo. A conta é simples: quanto menos é o custo para armazenar, mais cai o preço do quilo ou do litro nas feiras.

Além disso, a energia solar também traz mais conforto e comodidade às famílias atendidas pelo programa, conforme explica o secretário de Desenvolvimento Rural em exercício, Fábio Santos.

“É um item diferencial [o sistema fotovoltaico] nesta ação do programa, porque vai possibilitar aos produtores, a chance de poderem acondicionar melhor suas produções e também dar uma melhor qualidade de vida nas comunidades, uma comodidade ao trabalhador e sua família, que poderão usar uma televisão, congelar alimentos e outros benefícios”, destacou.

Uma das contempladas foi a produtora da comunidade de Nova Liberdade da Cachoeirinha, na Ilha de Santana, Jucirema Barbosa. Ela falou sobre como a energia solar ajudará na melhoria de renda dos beneficiários.

“Vamos ter um desenvolvimento econômico muito grande, pois, essa oportunidade de receber os materiais e junto a energia solar nos dará a chance de podermos congelar nosso produto, que é o camarão, e, assim, teremos a conveniência de levar diretamente ao consumidor e desta forma teremos uma maior renda”, declarou.

Até esta semana, cerca de 125 famílias já foram beneficiadas com o kit de energia solar nos municípios de Mazagão e Santana. A próxima entrega ocorrerá em comunidades do arquipélago do Bailique.

A Safra 22/23 do PPI atende 3 mil famílias em 15 municípios, com investimento total de R$ 70 milhões, recursos Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (Frap), do Governo do Estado.