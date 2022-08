Com menos habitantes, AP tem mais candidatos a deputado federal que o AM

Com 751 mil habitantes, Amapá tem 115 candidatos. O Amazonas, com população de 3,5 milhões, tem 101 postulantes ao cargo

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Amapá pode ter menos habitantes que a maioria dos estados da Amazônia, mas no campo político a situação é quase de igualdade.

O interesse pelos cargos públicos é tão grande em terras tucujus, que o número de candidatos a deputado federal, nesta eleição, é maior do que o que foi registrado até agora no estado do Amazonas, por exemplo.

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que concentra as candidaturas por região, o Amazonas (com população de 3,5 milhões de habitantes) tem 101 candidatos a deputado federal, enquanto o Amapá (com “apenas” 751 mil habitantes) tem 115 postulantes.

A comparação com o estado do Pará também reflete essa curiosidade. O Pará (com quase 9 milhões de habitantes) tem 203 candidatos a deputado federal.

Quando o assunto é Assembleia Legislativa, o Pará tem 301 candidatos contra 273 do Amapá. O Amazonas tem 293 candidatos. No Amapá, a Alap tem 24 cadeiras. No Pará, são 41 e no Amazonas também 24.

A tendência é que o número de candidaturas aumente em todos os estados, já que o prazo final para o pedido de registro de candidaturas na justiça eleitoral é 15 de agosto, a próxima segunda-feira.

Depois disso, os tribunais vão analisar a situação de cada candidato e julgar se deferem ou não os pedidos de candidatura. Condenações por colegiado e dupla filiação estão entre as situações que, costumeiramente, costumam resultar em indeferimentos.