Começa a caça aos votos no Amapá, oficialmente

No Amapá, seis disputam a vaga de governador. A partir de hoje (16), os candidatos que disputarão as eleições de outubro podem pedir votos.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Os feeds e status dos amapaenses nas redes sociais amanheceram tomados por publicidade eleitoral. É que a partir de hoje (16), com início oficial das campanhas eleitorais, os candidatos que disputarão as eleições de outubro podem pedir votos.

Na prática, a maioria dos candidatos se movimenta no convencimento de eleitores há mais de 1 ano. Mas, a partir de hoje, eles também estão autorizados a pedir votos explicitamente e a fazer propaganda na mídia impressa e na internet. O prazo para o registro das candidaturas acabou na segunda-feira (15).

Segundo o que determina a legislação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

O calendário eleitoral diz que os comícios poderão ser realizados entre as 8h e a meia-noite, podendo ser prorrogado por mais duas horas no caso de encerramento de campanha. Showmícios gratuitos são proibidos por lei.

Na internet, a propaganda eleitoral pode ser feita em sites e redes sociais, mas deve ser identificada como publicidade e exibir o nome do candidato, partido, coligação ou federação. A propaganda por meio de telemarketing também é proibida.

A impulsão de conteúdo por apoiadores é proibida. O disparo de mensagens só pode ser feito aos eleitores que se cadastrarem voluntariamente para recebê-las.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP), informou que na tarde de hoje sua corregedoria se reunirá com representantes de partidos, federações e imprensa, para lançar uma cartilha de boas práticas da propaganda eleitoral e assinar um termo de compromisso para eleições sustentáveis com menos impactos ambientais.

No Amapá, seis disputam a vaga de governador. São eles Jairo Palheta (PCO), Gesiel Oliveira (PRTB), Gianfranco Gusmão (PSTU), Jaime Nunes (PSD) e Clécio Luís (SD).

Para a única vaga ao senado federal oito estão na disputa. Capi (PSB), Davi Alcolumbre (UB), Gilberto Laurindo (Patriota), Guaracy (PTB), Marinaldo de Sousa (PCO), Rayssa Furlan (MDB), Sueli Pini (PRTB) e Valdenor Guedes (Avante).

Para as 24 cadeiras de deputado estadual, 358 colocam o nome à disposição da população. Já para as 8 vagas a deputado federal, são 148.

O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais será em 30 de outubro.