Ouça a análise de Josué 14

Compartilhamentos

Bom dia! Ao dividir as terras entre as 9 tribos e meia, Caleb, aos 89 anos, lembrou do êxito nas batalhas e declarou se sentir forte como 40 anos atrás. Gigante na fé, ele conquistou um território de gigantes. O testemunho de Caleb é um exemplo que ilustra como deve ser a nossa relação com Deus. Ouça a análise de Josué 14 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima terça-feira (2) com a benção do nosso Senhor Jesus.