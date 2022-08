Concurso da Educação: Amapá lança edital com mais de 5 mil vagas

Inscrições iniciam na próxima segunda-feira. A Fundação Getúlio Vargas é a banca responsável pelo certame.

O Governo do Amapá abriu mais um concurso público. Desta vez, o certame é para a área de Educação. São 5.002 vagas, sendo 1.182 para contratação imediata e 3.820 para cadastro reserva.

Ao lançar o edital nesta tarde, o governador Waldez Góes (PDT) ressaltou que este é o maior certame para o setor educacional já realizado no Amapá.

VEJA O EDITAL AQUI

O concurso traz oportunidade para os níveis médio (cargo de cuidador) e superior, para os cargos de professor, pedagogo, tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

As inscrições iniciam às 14h da segunda-feira (8), e seguem até às 16h do dia 6 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela aplicação das provas.

A aplicação da prova ocorrerá no dia 16 de outubro, nos turnos da manhã e tarde.