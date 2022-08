Concurso da Receita: 9,7 mil disputam salário de R$ 22 mil

Os candidatos concorrem a 250 vagas para os cargos de auditor e fiscal.

Um total de 9.730 pessoas se inscreveram para o concurso público da Receita Estadual do Amapá, que pagará salário de R$ 22 mil para aprovados nas 100 vagas de auditor e 150 vagas para o cargo de fiscal.

Do total de inscritos, 4.414 concorrem ao cargo de auditor e 5.316 para o cargo de fiscal da Receita Estadual. As provas objetivas serão aplicadas em Macapá nos dias 18 e 25 de setembro pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Para o cargo de fiscal, no dia 18, pela manhã, ocorre a prova de Conhecimentos Gerais e, no período da tarde, a Conhecimentos Específicos.

Já para o cargo de auditor, as provas ocorrerão no dia 25 de setembro, com Provas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Específicos, nos turnos da manhã e tarde.

Para ambos os cargos, será considerado habilitado na primeira fase o candidato que obtiver, no mínimo, 60% de acertos nas Provas de Conhecimentos Gerais e 60% de acertos na prova de Conhecimentos Específicos. Será eliminado quem zerar qualquer disciplina.