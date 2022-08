Convenção do PSD: aos 63 anos, Jaime participará de sua 3ª eleição

O evento está marcado para a próxima sexta-feira (5)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

No último dia do prazo eleitoral, o PSD do Amapá oficializará o nome do empresário e atual vice-governador Jaime Nunes (PSD) como candidato ao governo do Estado. Será durante a convenção do partido, marcada para a próxima sexta-feira (5), às 16h. O local escolhido foi a Sede dos Magistrados, na zona sul de Macapá.

Com 63 anos, será a primeira vez que Jaime concorrerá ao governo do Estado, mas não será sua primeira eleição majoritária. Em 2010, ele foi o candidato a vice na chapa de Lucas Barreto (então pelo PTB). Em 2018, foi novamente candidato a vice, desta vez na chapa de Waldez Góes (PDT).

Jaime é filho de imigrantes espanhóis e possui três filhos com a esposa Carmen Vasques. Nos anos 1980, fundou a Domestilar, que é hoje a maior rede local de lojas do Amapá.

Na campanha, ele tem procurado explorar a imagem de um empreendedor de sucesso, que gera mais de 3,5 mil empregos diretos em empresas como a Domestilar, NorteLog e outros empreendimentos do ramo alimentar, shopping, comércio de carros, emissoras de rádio, TV, entre outros negócios.

Jaime não quis participar da rodada de entrevistas do Portal SelesNafes.Com com os candidatos ao governo do Estado, que já entrevistou Clécio Luís (Solidariedade), Gesiel Oliveira (PRTB) e Gianfranco Gusmão (PSTU). A assessoria informou que Jaime dará uma entrevista coletiva na noite da convenção, quando aproveitará para anunciar o nome do vice.