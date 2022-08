Cosmonauta russo filma o Bailique do espaço

Meteorologista amapaense explicou as imagens feitas pelo cosmonauta. Arquipélago do Amapá é distrito da capital, Macapá.

O cosmonauta russo Oleg Artemiev, de 51 anos, postou nesta quarta-feira (24) em sua conta do Instagram imagens que gravou da Amazônia, mais especificamente da região que abriga Arquipélago do Bailique, na costa do Amapá.

Oleg, que está há quase 190 dias em missão na Estação Espacial Internacional (ISS), também é criador de conteúdo digital. Ele tem mais de 600 mil seguidores apenas em uma de suas redes.

Muitos brasileiros que o seguem e também pessoas de várias partes do mundo comentaram a postagem que destacava, dentre outras coisas, como dizia umas das suas hastags na publicação, as “tintas” que o Rio Amazonas faz ao encontrar-se com o oceano atlântico, bem como o contraste dos rios com o verde da floresta amazônica.

Para abrasileirar mais a publicação, a filmagem tem como trilha sonora a música “mas que nada”, uma das músicas brasileiras mais conhecidas no exterior, composição do mago do samba-rock, Jorge Ben Jor.

A imagem é incrível. A filmagens começa de dentro da nave espacial e depois é dado um super zoom. Em um primeiro momento, de forma ampliada, também aparece parte do Pará, inclusive o extremo oeste do Marajó.

Mas quando Oleg se aproxima da janela com o zoom é que o Bailique se destaca, assim como a enorme mancha marrom do Rio Amazonas, que chega com a força do colossal “Rio-Mar” que nasce nos Andes peruanos e desemboca no Estado do Amapá.

O meteorologista Jefferson Vilhena, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Científicas do Amapá (Iepa), explicou as imagens postadas pelo cosmonauta. Ele também editou um vídeo em cima das imagens feitas pelo russo com as explicações e localizou no mapa do Amapá a região mostrada por Oleg. Entenda: