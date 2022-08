Covid-19: contágio cai 27% no Amapá

Ao todo, o mês de julho já contabilizou 13.197 casos de covid-19 em todo o Estado.

Relatório da Superintendência de Vigilância em Saúde apontou redução no número de casos confirmados da covid-19 no Amapá na semana epidemiológica de 17 a 23 de julho em relação aos sete dias anteriores.

A queda de 27% foi registrada após quatro semanas consecutivas de altas. O recuo foi de 5.757 para 4.180 casos entre as duas últimas semanas.

Ao todo, o mês de julho já contabilizou 13.197 casos. Do dia 1 a 22 de julho, 31% dos pacientes internados tinham de 60 anos, enquanto 35% eram da faixa etária de 0 a 4 anos de idade.

Entre os hospitalizados no mesmo período, 58% não apresentaram nenhum registro de vacinação, 66% do total de internados se encaixam no grupo apto a receber a vacina contra a covid-19. Entre os hospitalizados com registro de vacinas, 57% apresentaram alguma comorbidade.