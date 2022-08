Crise dos ônibus: Sião Thur é substituída

Frota está sendo substituída, gradativamente, por ônibus da empresa Capital Morena, que já atendia bairros da zona norte.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A empresa Sião Tur vai deixar de operar em Macapá. A frota está sendo substituída, gradativamente, por ônibus da empresa Capital Morena, que já atendia bairros da zona norte.

A notícia foi confirmada pela Assessoria de Imprensa da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), na tarde desta quinta-feira (11).

O órgão ainda não passou os detalhes de como ocorrerá a substituição da empresa, que se vê mergulhada em dívida, sobretudo, trabalhistas.

Durante a manhã, circulou em redes sociais um vídeo que mostra um coletivo da Capital Morena se preparando para sair da garagem, boa parte deles com letreiros sinalizando para rotas da zona norte – itinerários que antes eram da Sião Tur.

Falência

Desde o dia 8 a Sião Tur está leiloando um de seus maiores patrimônios, a garagem da frota, que fica localizada no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O pregão, que encerra nesta quinta-feira, teve como lance inicial R$1,5 milhão.

No dia 2 deste mês, a Prefeitura de Macapá decretou situação de emergência no transporte público. A justificativa está na precariedade da prestação do serviço, além da redução da frota pela Sião Tur.