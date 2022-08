CSA teme pane no abastecimento de Macapá e orienta que população armazene água

Uma das bombas do sistema de captação da agua do Rio Amazonas corre o risco de parar

Por ANDRÉ SILVA

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), empresa que sucedeu a estatal Caesa, informou que nas últimas horas detectou problemas em uma das bombas do sistema de captação de água, localizada no bairro Santa Inês. A empresa alerta a população que armazene o produto porque uma interrupção na cidade é iminente.

A empresa informou que o problema na bomba está localizado no eixo do equipamento que foi identificado pela equipe de eletromecânica da empresa durante uma inspeção. Esta peça apresenta um desgaste provocado pela falta de manutenção preventiva.

“Devido ao desgaste da bomba que não recebeu manutenção, pode ocorrer uma parada no abastecimento, mas a gente não vai descansar. Estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite de madrugada para não parar”, explicou o gerente de opções da CSA Marcos Vinicius.

Marcos Vinicius adiantou que boa parte dos bairros da cidade de Macapá pode ter problema de pressão nas torneiras e água pode chegar fraca em algumas horas do dia, e em outras só cair no início ou fim da noite.

O diretor disse que a equipe tem esperanças que o equipamento não pare, mas se parar, já existe um planejamento para a substituição do mesmo. Ele orienta que a população armazene água e faça o uso de forma racional.

A CSA iniciou as operações no Amapá no dia 13 de julho deste ano e vem trabalhando em um plano de investimentos para a modernização da rede de distribuição de água e da estrutura dos sistemas existentes para diminuir as intermitências do fornecimento.