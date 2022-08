Cursinho oferece planos para família com descontos de até 50%

O Aprovados Concursos tem aulas presenciais em Macapá e online.

Por ANDRÉ SILVA

Em todo, Brasil mais de 150 concursos públicos estão abertos com oferta de 75 mil vagas. Os salários podem chegar a R$ 25 mil, dependendo do cargo desejado. Para alcançar a tão almejada vaga, o candidato precisa saber escolher um lugar com ferramentas para ajudá-lo a ter o que precisa para ser aprovado.

O jovem Harrison Ferreira Gomes Dias, de 17 anos, garante que encontrou tudo no cursinho Aprovados Concursos. Professores preparados, material de apoio atualizado e o mais importante pra ele: preço acessível.

Graças a uma bolsa parcial que ele ganhou e o apoio de uma das melhores equipes de professores do estrado, ele foi aprovado em 8º lugar no cargo de auxiliar de serviços gerais no concurso público do Conselho Regional de Enfermagem (Coren). O sonho dele é passar no concurso da Policia Rodoviária Federal (PRF) e garante que não vai parar até conseguir.

“Eu conheci o professor Fabrício durante meu curso do Amapá Jovem e disse pra ele que tinha vontade de estudas pra concurso. Eu disse que não tinha condições e ele me ofereceu uma bolsa de cinquenta por cento de desconto. Os professores são muito bons. A gente resolve questões juntos e os assuntos são bem explicados”, garantiu o aprovado.

O assessor jurídico Bruno Nascimento de 25 anos, foi classificado no concurso público da Universidade Federal do Amapá (Unifap), no cargo de assistente administrativo e aguarda ser chamado no Coren, onde ficou em 5º lugar na classificação nas vagas para cotistas, no cargo de assessor jurídico. Ele pontuou os motivos que o ajudaram fazer uma boa prova e ser aprovado.

“A motivação da equipe que prestou todo auxílio pra gente, e um maior contato com o professor, pra mim, foi o principal”, disse o assessor jurídico.

O professor Fabrício Araújo é um recordista em aprovações em concursos públicos no estado. Dos mais de 20 que já fez, conseguiu ser aprovado em 12. Foi pensando nas conquistas dele e de outros professores que compõem a equipe Aprovados Concursos, que decidiu fundar o cursinho preparatório.

Ele explicou que devido à pandemia, os cursinhos preparatórios tiveram que se reinventar e criar novas formas de ajudar os alunos. Por isso, o Aprovados Concursos trabalha tanto com turmas presenciais quanto online.

“Tivemos aprovados no BASA, no HU tivemos o 2° lugar para o cargo de assistente administrativo, no Coren foi 1° lugar para o cargo de advogado, nas cotas. No Coren tivemos também o 8° lugar para o Cargo de auxiliar de serviços gerais, um jovem de 17 anos. Em relação ao concurso da PM também esperamos ter bons resultados devido às notas dos alunos que estão acima do mínimo exigido para aprovação”, justificou.

Desconto, mentoria, aulas online e presencial

O cursinho garante mentoria duas vezes por semana para os alunos que sentem dificuldade nos assuntos e abriu vagas para as turmas do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), com investimento mensal de R$ 200 presencial e R$ 150 online.

Estão abertas, ainda, turmas para o concurso da Educação, que tem edital previsto para esse ano, no valor de R$ 120 presencial e R$ 100 online.

O aluno ainda ganha 25% de desconto no ato da matrícula. E pra quem tem mais de uma pessoas na família que também vai se preparar, o cursinho oferece desconto de 50% na matrícula para qualquer turma.

O cursinho também traz mais uma novidade: turmas para as carreiras policiais como CFO e Iapen, nos valores de R$ 140 para as duas turmas.

O Aprovados Concurso fica na Rua Leopoldo Machado 2768, em frente ao Sesi, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.