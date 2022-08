Em Laranjal do Jari, mulher foi morta pelo marido a facadas. Darlene tinha 38 anos e foi morta na frente dos filhos

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Noite de sábado (27) mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Amapá. Desta vez, Darlene dos Santos Araújo, de 38 anos, foi morta a facadas pelo próprio marido, na Passarela da Escolinha, no Bairro Santarém, em Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Segundo o 11° Batalhão da Polícia Militar, populares relataram que o autor dos golpes foi o companheiro da vítima identificado como Esmael de Jesus Barbosa Bejamim, o “Chuchu”, de 43 anos.

Informações preliminares dão indícios de que Esmael teria ficado furioso durante um desentendimento e esfaqueou a mulher de forma brutal na frente de dois filhos e depois fugiu.

Darlene ainda chegou a ser socorrida para o Hospital da cidade, mas não resistiu.

De acordo com uma fonte da Guarda Municipal de Laranjal do Jari, Chuchu é bastante violento e conhecido por diversos homicídios e outros crimes naquela região.

O Centro de Operações em Defesa Social (Ciodes) informou que a vítima já havia registrado diversas denúncias contra o infrator. A polícia segue procurando o criminoso.

Foi o segundo crime do tipo em dois dias no Amapá. Na noite de quinta-feira (25), Maria Eunice Veigas Pantoja, foi assassinada a terçadadas pelo ex-marido Marcos Costa de Oliveira, que não aceitava o fim do relacionamento, na zona sul de Macapá.