De volta ao comando do PROS, Lobato pede anulação da aliança com Gilvam

Por SELES NAFES

Mais uma reviravolta na disputa pelo comando do PROS. Desta vez, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mandou restabelecer o diretório estadual do Amapá, cancelando todos os atos praticados por Fabiano Leandro, que ficou menos de uma semana na direção da legenda.

A decisão ocorreu em ação movida pelo presidente regional do PROS, o jornalista Carlos Lobato. No processo, ele alegou que houve a inserção no sistema da justiça de uma nova convenção estadual que teria ocorrido no último dia 5 de agosto. Além disso, uma nova ata foi registrada com data retroativa a 31 de julho deste ano, quando ocorreu a convenção do PROS sob a batuta de Lobato.

Ao analisar o pedido de liminar, o ministro entendeu que o ato do presidente da executiva nacional Eurípedes Júnior foi ilegal, e que isso poderia prejudicar o registro de candidatos do PROS para as eleições deste ano, cujo prazo final é o próximo dia 15.

De volta ao cargo de presidente, Lobato já ingressou no TRE com uma nova petição pedindo a nulidade de todos os atos de Fabiano Leandro, entre eles a aliança formada com o MDB para apoiar Gilvam Borges ao governo do Estado.

“Vamos manter a nossa palavra de apoiar Jaime ao governo e Davi para o Senado”, garantiu.