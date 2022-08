De zero a R$ 35 milhões: o patrimônio dos candidatos que concorrem ao governo

Dos 7 nomes que devem disputar o Setentrião, os principais já apresentaram a declaração de bens ao TRE

Por SELES NAFES

Até esta sexta-feira (12), o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) havia recebido cinco pedidos de registro de candidaturas ao governo do Estado, envolvendo os principais nomes da disputa. Todos os candidatos precisam apresentar, entre outros documentos, as certidões criminais, cíveis e declaração de bens.

Outros dois candidatos ainda devem pedir registro: Jean Bambam (Agir) e Jairo Palheta (PCO). O prazo termina na próxima segunda-feira (15).

Como já era esperado, o que apresentou a maior quantidade de bens foi o atual vice-governador do Estado e empresário, Jaime Nunes (PSD). O que menos que declarou bens foi Gilvam Borges (MDB).

Veja abaixo o que declararam os candidatos que já solicitaram registros.