Destruído por incêndio, catamarã de R$ 8 milhões não tinha seguro

Embarcação foi totalmente consumida pelo fogo às margens do Rio Amazonas, em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Catamarã Rio Araguari, que foi totalmente consumido pelo fogo na tarde de sábado (6), na orla de Macapá, não tinha seguro contra sinistros como foi especulado nas redes sociais.

A informação é do sócio da empresa Rios Linhas Fluviais da Amazônia, Jorge Amanajás, ex-deputado estadual que tem Moisés Saldanha como sócio do empreendimento.

“Não tinha seguro. Ela pertence a um financiamento do FNO [Fundo Constitucional de Financiamento do Norte], com as garantias da empresa. Então, ela estava em manutenção”, comentou.

Amanajás afirma que o incêndio foi proposital.

“Infelizmente sofremos esse atentado de bandidos, que provocaram o incêndio lá na embarcação. Infelizmente não tínhamos seguro e a empresa vai ter que arcar com os prejuízos”, acrescentou.

Ele informou que feito um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil para início de investigações e realização de perícia.

“A gente vai ficar no aguardo que a polícia possa descobrir quem foram os responsáveis por esse atentado”, finalizou Jorge Amanajás.