Detento internado para tratar câncer foge de hospital

Tio Patinhas havia sido preso no Pará e recambiado para Macapá no ano passado. Agora é procurado novamente.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um detento que responde pelo crime de latrocínio, e estava internado para tratar de um suposto câncer, fugiu nesta terça-feira, 9, do Hospital de Emergências de Macapá.

De acordo com investigação da Delegacia Especialidade em Crimes Contra o Patrimônio, a DECCP, Márcio Ruan Soares Furtado, O Tio Patinhas, de 22 anos, é acusado de integrar um grupo de assaltantes que espancou um idoso de 60 anos até a morte durante um roubo ocorrido no dia 10 de agosto de 2021, no Bairro Cidade Nova, na zona leste da capital amapaense.

A Polícia Penal, responsável pela custódia do preso, apura quais meios que o detento utilizou na fuga.

Buscas estão sendo feitas, mas até o fechamento da reportagem, o foragido ainda não havia sido localizado.

O latrocínio

O idoso era padrasto de uma oficial da PM. O laudo emitido pela Polícia Científica apontou que ele morreu em decorrência de traumatismo craniano produzido por uma barra de ferro que os assaltantes utilizaram no ataque.

Imagens de câmeras de segurança instaladas na rua da casa da vítima mostram que o estabelecimento dele foi invadido por pelo menos quatro bandidos, e Márcio Ruan teria sido reconhecido como sendo o assaltante que aparece na fuga repassando um dos televisores roubados a um dos comparsas.

Naquele dia, o grupo fugiu atirando na direção de moradores e levando celulares e televisores, alguns objetos ainda foram deixados para trás.

Tio patinhas estava no Iapen desde setembro de 2021, ele havia fugido para o município de Afuá, no Pará, onde foi preso por porte de arma de fogo numa ação integrada das polícias dos dois Estados. Na ocasião foi recambiado para cumprir prisão em Macapá. Agora, está foragido novamente.