Deus estará à frente

Ouça a análise de Josué 17

Compartilhamentos

Bom dia! O capítulo 17 de Josué narra a partilha da herança de terras com a meia Tribo de Manassés. Esse povo queria uma terra que não tivesse os temidos gigantes, mas Josué respondeu que a tribo tinha força suficiente e era capaz de subjugar os gigantes que tinham até carros de guerra. É preciso ter disciplina, pois Deus estará sempre a frente. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (5) com o nosso Senhor Jesus!