Discretamente, Sarney apoia Rayssa Furlan em clima de revanche, diz UOL

Por SELES NAFES

Pela primeira vez desde 2014, o ex-presidente José Sarney (MDB) voltou a participar ativamente de uma campanha no Amapá, mesmo que nos bastidores. Desta vez, o objetivo é derrotar Davi Alcolumbre (UB) apoiando a candidata Rayssa Furlan (MDB), esposa do prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania).

De acordo com reportagem publicada nesta quarta-feira (3) no portal UOL, assinada pelo colunista Alberto Bombig, o ex-presidente da República e ex-presidente do Senado recebeu o casal Furlan em Brasília (DF), no fim do ano passado. Começava ali a costura que contou com o apoio de Gilvam Borges, presidente do MDB no Amapá.

Gilvam, aliás, indicou o filho dele, Gonçalo Borges, para ser o 1º suplente de Rayssa Furlan. A indicação foi aceita pelo prefeito, principal padrinho da candidatura da primeira-dama.

Em 2014, Sarney desistiu da candidatura ao terceiro mandato, e indicou Gilvam Borges na corrida. Os dois acabaram derrotados pelo então deputado federal Davi Alcolumbre (DEM), que agora disputa a reeleição pelo União Brasil.

Agora, aos 92 anos, o ex-presidente da República volta à cena incentivado por um sentimento de revanche.