Do Jari, Eslen Silva é eleita Rainha da TecnoAgro 2022

Concurso ocorreu na noite de quinta-feira, na abertura do evento, que vai até domingo, no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Rainha da TecnoAgro 2022 é a conferente de grandes embarcações, Eslen Ferreira da Silva, de 31 anos. Vinda de Laranjal do Jari, município do Sul do Amapá, ela conquistou o público e os jurados ao desfilar personificando “La Katrina – A vaqueira mexicana”.

Seis candidatas participaram do concurso, que aconteceu na abertura da TecnoAgro, na noite de quinta-feira (25). A programação do evento prossegue até 28 de agosto, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Além do título de Rainha da TecnoAgro, Eslen levou o prêmio de R$ 2,5 mil e será a dona da faixa até a próxima edição. Sua apresentação foi elaborada pela coreógrafa Fabíola Almeida.

Em sua performance, Eslen usou, no 1° momento, traje multicor. No 2° momento, traje em rosa pink e lilás, além do tradicional berrante. Eles foram idealizados pelos estilistas Rai Balieiro e Márcio Rodrigues.

“Minha gratidão é muito grande, principalmente a Deus, e depois a todos que me ajudaram a realizar esse sonho. Não foi fácil chegar até aqui, mas com fé e os pés no chão, sempre pensando positivo e com pessoas maravilhosas ao meu lado, pude conquistar o tão almejado título. A vida é uma montanha-russa, onde temos altos e baixos, alegrias e medo, e tudo isso senti em poucos dias de batalha até chegar aqui, sem passar por cima de ninguém. Hoje sou a Rainha da TecnoAgro com muito orgulho”, disse Eslen ao receber a faixa de Rainha.

A vencedora foi patrocinada pela Cronos & Cronos Ltda.

Os jurados também elegeram Bruna Costa como a 1° Princesa e Dayane Oliveira como 2° Princesa. Ambas receberam o prêmio de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Os quesitos avaliados foram beleza, desembaraço, traje e coreografia.