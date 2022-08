Doméstica com 16 netos e mais mil famílias recebem as chaves do Miracema

Grupo de moradores representou mais de 1 mil que habitarão na primeira etapa do conjunto

Por RODRIGO ÍNDIO

Maria de Nazaré Moreira Bispo, tem 53 anos (foto acima), é de origem humilde, mãe de 10 filhos, avó de 16 netos, e sobrevive do trabalho diário de doméstica. Depois de morar 25 anos na área alagada, nesta quinta-feira (18) ela era só felicidade e gratidão.

Maria foi uma das pessoas que representaram mil famílias de áreas insalubres que receberam as chaves das novas unidades habitacionais entregues na 1ª etapa do Residencial Miracema, construído pelo governo do Estado na zona norte da capital do Amapá.

“Morei na ponte do Axé no Jesus de Nazaré, lá eu perdia móveis quando chovia porque a água subia. As pontes viviam quebradas, meus netos corriam risco. Está vindo pra terra, sair do alagado é um sonho, principalmente para receber meus netos. Eu fico emocionada. Vou morar com 4 filhos e 1 neto aqui, e sou grata a Deus”, disse emocionada.

Idenildo Rodrigues, de 33 anos, também é de área de ressaca. No Miracema, vai morar com a esposa e os 4 filhos. Sobrevivendo do trabalho de serviços gerais e com as chaves do novo apartamento nas mãos, ele celebrou a vitória.

“Era difícil, principalmente no inverno, nem dormia direito, a água invadia a casa e os móveis ficam todos molhados, não tinha como recuperar. Estou extremamente feliz porque aqui terá zero alagamento e traz melhoria principalmente para os meus filhos. É minha casa, a realização da vida”, celebrou.

Eles e outros beneficiários devem ocupar as unidades habitacionais a partir do dia 29 de agosto, quando ocorrem as mudanças.

A entrega foi feita pelo Governo do Amapá, em parceria com a Caixa Econômica Federal, e contou com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Nesta etapa, foram atendidas pessoas beneficiadas através de demanda dirigida.

“Desde 2019 o governo federal investiu mais de R$ 200 milhões em habitação aqui no estado do Amapá. São milhares de pessoas que vão se juntar a outras 6 milhões que desde 2019 receberam casas em todo o Brasil. São sonhos sendo realizados”, comentou o ministro.

O investimento é de R$ 214 milhões, sendo recursos do Estado e do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), articulados pelos senadores Davi Alcolumbre (UB) e Lucas Barreto (PSD). O Miracema atenderá 2 mil famílias – cerca de 10 mil pessoas.

“É uma política que tem um significado muito grande porque definitivamente nós resolvemos diversos problemas de tirar pessoas de locais insalubres e inseguros para a mesma convivência. É a melhor localização com 5 minutos da zona norte e da zona sul. Até dezembro a gente conclui a norte sul. É qualidade de moradia, qualidade ambiental, qualidade de mobilidade urbana”, destacou Waldez.

Essa primeira entrega incluiu, 960 apartamentos e 40 casas, além de escola e creche. A segunda etapa deve ser entregue até o fim do ano. Ao final das obras, serão 2 mil unidades habitacionais entregues para as famílias.