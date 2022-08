Dupla mata ribeirinho para levar bermuda e celular

Crime ocorreu no Arquipélago do Bailique, distrito de comunidades ribeirinhas pertencente a Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi morto com pauladas na cabeça, no Arquipélago do Bailique, distrito de comunidades ribeirinhas pertencente a Macapá.

O corpo de Wagner Guedes Gomes foi encontrado por volta de 9h deste domingo (7), por moradores em um campinho de futebol localizado no Bairro Sabrecado, na Vila Progresso, principal comunidade do distrito.

O caso é tratado como latrocínio. De acordo com a Polícia Militar do Amapá, após a morte de Wagner, os bandidos roubaram o celular da vítima e a bermuda que ela vestia. Quando o corpo foi achado por moradores, estava apenas de cueca e camisa.

Segundo a polícia, a suspeita é de que Wagner pode ter sido morto na noite de sábado (6). Testemunhas disseram à PM que ele foi visto em um bar, por volta de 23h, jogando bilhar na companhia de dois homens.

Estes suspeitos foram identificados como Alessandro Amoras dos Anjos, de 23 anos, e um adolescente, que tem 14 anos. Eles são apontados como autores do latrocínio. A dupla chegou a fugir da Vila Progresso, mas foi localizada e presa horas depois por policiais militares.

A PM informou que os suspeitos serão encaminhados para a capital – já que não há delegacia no arquipélago para fazer o flagrante. A previsão de chegada dos suspeitos em Macapá é de 23h desta segunda-feira (8).