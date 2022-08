Dupla que matou jovem após discussão em bebedeira é presa tentando fugir do Amapá

Acusados foram presos pelo Bope em Santana. Crime ocorreu na madrugada de domingo, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO e OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu uma dupla que confessou ter assassinado José Ricardo Barreto Lopes, de 24 anos, após um desentendimento durante uma bebedeira na madrugada de domingo (14), na zona sul de Macapá.

Ruan Calins da Silva e João Victor Félix Vieira, ambos de 20 anos, foram pegos tentando fugir do Amapá.

De acordo com a PM, a vítima foi assassinada a tiros próximo ao cruzamento da Rua Eliezer Levy com Avenida Diógenes Silva, no Bairro do Trem. A câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial registrou o momento dos disparos, por volta de 4h50.

As imagens mostram o carro onde estão os atiradores parando no acostamento. A vítima se aproxima correndo e é surpreendida pelo passageiro, que abre a porta, sai e começa a fazer disparos. Em seguida, o atirador volta para dentro do carro e o motorista acelera em fuga.

Ricardo Lopes foi ferido no peito. Ainda tenta caminhar e cai na calçada de um bar. Em seguida chegam amigos que o colocam em um carro e levam ao Hospital de Emergência. Apesar do socorro rápido, ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Já pela manhã, equipes do Bope, abordaram um carro com as mesmas características do veículo usado no crime nas proximidades do Porto do Grego, em Santana, a 17 km de Macapá.

No interior do veículo estavam a mãe e o pai de Ruan Calins, com R$ 15,4 mil em espécie e malas com roupas masculinas e femininas.

O pai de Ruan informou aos militares que seu filho lhe ligou informando que havia cometido um crime e precisava de apoio financeiro para fugir para Belém (PA). O barco partiria às 10h, mas a dupla foi presa antes em um hotel, onde estava hospedada aguardando a hora da partida.

O dinheiro, carro e infratores foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, em Macapá.

Inicialmente, a polícia havia apreendido um carro de cor prata, modelo Astra, semelhante ao veículo utilizado na execução, mas a advogada da dupla disse ter provas que o carro havia sido apreendido por engano e entregou um outro Astra, que ela diz ter sido usado no crime.

O veículo estava com a frente danificada, sem o para-choque dianteiro – assim como aparece o carro do vídeo que flagrou o homicídio.

Ao delegado Roberval Rangel, João Vitor confessou ser o autor dos disparos que mataram José Ricardo.

Segundo o delegado, a motivação para o crime pode ter sido uma rixa antiga, seguida de um abalroamento entre carros, ocorrido momentos antes do crime.

Tudo teria começado na Orla do Bairro Santa Inês, por volta de 3h, onde vários jovens estavam bebendo e ouvindo músicas de som automotivo. Lá já teria ocorrido um primeiro desentendimento entre a vítima e seus amigos e os acusados. A PM apareceu e dispersou todos.

Mas os grupos voltaram a se encontrar, desta vez em uma conveniência, no Bairro do Trem, próximo ao local do crime. Lá, houve uma nova discussão. Após esse desentendimento, os acusados saíram do local, mas depois retornaram no Astra já armados. Foi quando, segundo o apurado pela polícia, eles fecharam e abalroaram o carro de José Ricardo, que desceu para tomar satisfações e foi baleado.

“O João Vitor contou que jogou a arma usada no crime no Canal do Beirol, na passagem da Diógenes Silva. Já o Ruan Calins divergiu, contou que a arma foi jogada nas proximidades da Expofeira. Alguém está mentindo”, revelou o delegado.

João Vitor foi autuado em flagrante por homicídio e Ruan Calins como co-autor. Eles serão encaminhados nesta segunda-feira (15) a audiência de custódia.