Dupla surge por trás de casa e mata homem com 10 tiros

Crime ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi executado na noite deste domingo (28), por volta de 21h20, em frente da casa onde morava localizada na Avenida José Mauro do Nascimento, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

A Polícia Científica confirmou que William Toloza Pacheco, de 28 anos, foi atingido por pelo menos 10 tiros de pistolas calibre 380.

Testemunhas disseram à polícia que o crime foi cometido por dois homens, cada um deles com uma arma de fogo. Eles surgiram por trás de uma casa próxima e foram ao encontro da vítima, que ainda se agarrou e lutou com um deles tentando tomar a arma, mas foi morta com vários tiros na cabeça e tórax.

Quando a PM chegou ao local, foi informada que os criminosos haviam fugido correndo em direção a uma área de pontes. Incursões foram feitas na região, mas ninguém foi preso.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios estiveram no local, ouviram testemunhas e a agora seguem em busca de identificar os atiradores. A motivação ainda é desconhecida.