Ouça a análise de Josué 22

Bom dia! Houve dificuldade de interpretação de algumas tribos quanto às orientações de Deus, e houve divisão. Contudo, eles precisavam adorar o mesmo Senhor, e eles entenderam isso mais tarde com muito custo. Deus está sempre atento a tudo, e nunca dorme. Ouça a análise de Josué 22 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (10) com Jesus!