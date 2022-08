Eletro Shop abre a 4ª loja e se consolida entre uma das maiores do Estado

Será a terceira loja em Santana

A rede Eletro Shop levou apenas três anos para se estabelecer entre as grandes lojas do setor no Amapá e ganhou o carinho do público, passando a ser reconhecida pelo slogan “Preço é tudo”. Especializada em móveis e eletrodomésticos, a rede abre a 4ª loja, sendo a 3ª em Santana, e se prepara para abrir a 5ª em Macapá.

Hoje, contando com uma grande estrutura de armazenamento e logística de entrega, a rede trabalha com as principais marcas sempre buscando as melhores negociações, com grandes volumes, visando preço baixo, qualidade e o melhor custo-benefício.

Dentro dessa estratégia, a rede adotou o slogan “Preço é Tudo”, e passou a investir maciçamente em comunicação, marketing e nas campanhas agressivas de preço, e a cada mês a empresa faz uma ação de vendas diferenciada.

“Temos o reconhecimento dos clientes, mas eu costumo dizer que a Eletro Shop é uma criança que ainda tem muito a crescer”, avalia um diretor da rede.

Veja onde ficam as 4 lojas da rede Eletro Shop

Macapá: Rua Cândido Mendes, em frente à Praça Veiga Cabral, Centro Comercial

Santana: Avenida Santana, 988, Área Comercial; Avenida Santana, 242, Área Comercial, e Rua Salvador Diniz, Centro

