Em 1º dia de campanha de rua, Clécio e Davi fazem caminhada

O primeiro dia de campanha de rua foi marcada por uma mega-caminhada do candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade, Clécio Luís, acompanhado do candidato à reeleição, senador Davi Alcolumbre (UB). O local escolhido foi o bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá.

A concentração, na tarde desta quinta-feira (18), foi no Residencial Jardim Açucena, na Avenida 13 de Setembro. O residencial foi construído pelo então prefeito de Macapá durante o segundo mandato.

“Essa é a nossa primeira caminhada juntos. Estamos iniciando um momento novo não apenas para a nossa candidatura, mas para o estado que sonha com um Amapá melhor para todos. Então, que Deus nos proteja nesta trajetória”, disse Clécio.

Ao longo do percurso, Clécio e Davi conversaram com feirantes, moradores e comerciantes.

Nesta sexta-feira (19), Clécio será o entrevista do dia na rodada do Balanço Geral, da TV Equinócio, às 12h40.