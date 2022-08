Em conferência nacional, PCO define candidatura do Amapá como prioridade

Motivo é a iminente distribuição de 2 milhões de hectares de terras; o candidato ao governo Jairo Palheta participou do evento em SP

Compartilhamentos

O candidato ao governo do Estado pelo PCO, Jairo Palheta, participou esta semana da Conferência Nacional do Partido da Causa Operária, em São Paulo. O objetivo, entre outras coisas, era homologar as candidaturas a deputados estaduais, federais, senadores e governadores nos 22 estados em que o PCO está representado. Mas também houve definições sobre as prioridades da legenda na campanha deste ano, e o Amapá está nos planos.

Os delegados da legenda em todo o país discutiram alinhamento de propostas dos programas de governo e meios de estabelecer diretórios do partido nos estados onde a sigla ainda não tem representação.

Durante a conferência, houve a eleição da nova diretoria do partido, que passou de 16 para 41 membros representativos regionais. Durante a conferência, o presidente do PCO, Ruy Costa Pimenta apresentou a análise semanal que trata do contexto político/eleitoral, confirmando o apoio à candidatura de Lula (PT), mas também rechaçando a participação de Geraldo Alckmin na chapa.

Também houve debates sobre o STF. O candidato Jairo Palheta se alinha à posição do partido que defende que o STF não representa de fato as causas do Estado brasileiro e da Nação, e que a corte é uma instituição elitista que representa apenas interesses de oligarcas.

“Por esse motivo deveria ter sua formação reconfigurada com membros eleitos pelo voto universal do povo brasileiro”, defendeu.

Prioridades

A sigla elencou os estados do Amapá, Tocantins e Mato Grosso do Sul como prioridades da campanha eleitoral do PCO, pois essas federações terão milhões de hectares de suas terras direcionados na reforma agrária.

Só o estado do Amapá receberá mais de 2 milhões de hectares para esse fim. Assim como o PCO, Jairo disse acreditar que a histórica concentração de terras no Brasil só pode ser extinta com a distribuição democrática de áreas cultiváveis, o que mudaria também o quadro de fome e carência no país.

Jairo Palheta chegou em Macapá no dia 18 de agosto da conferência, e por causa de sintomas gripais não teve agenda externa de campanha.