Em Cutias, Clécio diz que turismo e agricultura são as principais vocações da região

O candidato ao governo do Amapá pelo Solidariedade, Clécio Luís, se reuniu com lideranças e um grupo de mulheres empreendedores em Cutias do Araguari, município a 140 km de Macapá, neste domingo (28).

“A vocação de Cutias é o turismo de base e a agricultura familiar. A proposta, é trazer mecanização para agricultura e fazer daqui um polo de referência agropecuária”, destacou Clécio, durante o encontro.

A agenda do candidato no fim de semana foi toda em Cutias.

“Precisamos investir em infraestrutura para fazer a economia do estado todo, e não só da capital, rodar, ser escoada, sair dos municípios e alcançar outros mercados”, acrescentou Clécio.

Em Cutias, ele também conversou com os servidores da saúde, que lembraram da atuação ex-prefeito de Macapá no enfrentamento da covid-19 na fase mais crítica da pandemia, em 2020.

“Eu sei onde eu estava no enfrentamento contra a covid. Estivemos ao lado de quem mais precisava de cuidados que era o povo que procurou por atendimento em nossas UBSs e Centro Covid em meio à pandemia”, relembrou Clécio.

Após as reuniões, Clécio caminhou pela cidade com o prefeito Raimundo Amanajás, lideranças políticas, e participou do Festival do Pirarucu, a principal festa de Cutias.