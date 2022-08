Em encontro com madeireiros, Jaime fala em desburocratizar setor

Jaime se encontrou com extrativistas e agricultores em Porto Grande

O candidato ao governo do Amapá pelo PSD, Jaime Nunes, se reuniu com representantes do setor madeireiro de Porto Grande, município a 105 km de Macapá. Eles pediram que o governo desburocratize a emissão de licenças ambientais para as madeireiras e projetos de manejo florestal.

Os madeireiros relataram dificuldades para conseguir a licença na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

“A Sema é um órgão importante, com profissionais qualificados, mas que está totalmente sobrecarregada de atribuições, e com poucos recursos. Isso atrapalha a abertura de novas empresas, e a geração de emprego e renda. Temos uma proposta de municipalizar a liberação de licenças ambientais, garantindo que as prefeituras tenham condições de realizar esse serviço. Assim a gente agiliza o processo, respeita o meio ambiente e fortalece o surgimento de novos empreendimentos”, explicou Jaime.

Jaime também falou em modernizar a legislação.

“Estamos falando de uma lei criada em 1994, que precisa ser reformulada. Mas não vamos inventar a roda. Vamos procurar iniciativas que deram certo em outros estados e replicar no Amapá. Estamos ouvindo o setor madeireiro há um ano, e nossas propostas saíram dessas conversas”, afirmou.

Durante o encontro o candidato também recebeu demandas sobre a agricultura familiar e mais apoio do Rurap. Jaime esclareceu que não pretende extinguir o Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI).

“Não existe a possibilidade de acabarmos com um programa tão importante para o nosso plano de desenvolver o Amapá. Pelo contrário, queremos que ele seja ainda maior e mais completo, porque acreditamos na força da agricultura familiar”.