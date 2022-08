Em Macapá, alunos de escola municipal estão sem aulas desde 2021

Crise ocorre na Escola Professora Sebastião Rocha, em Santa Luzia do Pacuí

Por LEONARDO MELO

Pais de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Sebastião Rocha, no Distrito de Santa Luzia do Pacuí, fizeram um protesto nesta sexta-feira (27) contra a falta de professores no colégio.

Muitos alunos estão sem aulas desde o ano passado.

“O município manda professor pra cá, mas eles retornam pra capital. Não sabemos qual o motivo. Só sabemos que nossos filhos estão sendo prejudicados. A escola é linda, mas de que adianta ter um prédio bonito se não tem professor”, afirma Jonas, que é pai de aluno.

A escola atende mais de 130 alunos, divididos em 5 turmas pela manhã e à tarde.

Além da falta de professores, o colégio municipal não tem servente, e conta com apenas uma merendeira para atender o colégio inteiro.

“Nós estamos aqui pra tentar chamar atenção do prefeito. Não é só o meu filho que tá sem aula. São cinco turmas. Quando foi pra pedirem voto vocês vieram aqui, agora queremos que nossos filhos voltem a estudar”, afirmando Everalda, mãe de aluno.

A preocupação dos pais e responsáveis é que esse atraso está comprometa a educação e o desenvolvimento das crianças nos próximos anos.

“A gente tá reivindicando um direito que é nosso, dos nossos filhos. Ano que vem quem tá no quinto vai pro sexto ano. E eles estão parados. Gente, olha pelos nossos filhos”, pediu Edicléia, outra mãe de aluno.