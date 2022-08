Em meio a denúncias de extorsão, prefeitura tenta assumir controle do Setap

Clima é tenso na sede do Setap, onde estão seguranças das empresas e a Guarda Municipal

Por SELES NAFES e RODRIGO ÍNDIO

O clima é tenso na sede do Sindicato das Empresas de Ônibus do Amapá (Setap), na manhã desta sexta-feira (12). Representantes da Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac), órgão subordinado à prefeitura da capital, estão neste momento tentando efetivar a intervenção municipal no sistema de transporte público coletivo. Seguranças das empresas foram chamados, assim como a Guarda Municipal.

No último dia 2, o prefeito Dr Furlan decretou situação de emergência no transporte público abrindo caminho para uma intervenção nas empresas. O processo tirou de circulação a empresa de ônibus responsável por atender metade das linhas da capital, a Sião Thur, que não teve a licença renovada. A empresa pertence ao empresário Décio Nunes, presidente do Sindicato das Empresas.

Hoje cedo, no contra-ataque, o Setap soltou uma nota pública afirmando que o ato da prefeitura foi criminoso e arbitrário, e revelou que encaminhou ao Ministério Público denúncia de uma suposta tentativa de extorsão.

Áudio

Um áudio foi divulgado por interlocutores de Décio com a voz do presidente da CTMac, Andrey Rego, supostamente falando sobre dinheiro.

Procurado, Rego se pronunciou. Segundo ele, a Sião Thur usa o Setap para fazer acusações aleatórias.

“Fico triste com todos esses insultos direcionados a minha pessoa, pois todos têm a ciência da situação do transporte público em Macapá e da necessidade de licitar o sistema para podermos virar essa página. Ao assumir a companhia sabendo das missões que teríamos pela frente, já tinha a compreensão que estaria mexendo com interesses de pessoas poderosas, mas o município precisa caminhar para o desenvolvimento e não podemos acatar a pedidos que não condizem com o planejamento”.

Ele disse ainda que a intervenção não é uma caça às bruxas, e que todas as empresas haviam sido notificadas sobre a licitação.

“Lamento profundamente todas as acusações sórdidas orquestradas por um grupo que não consegue compreender a necessidade de termos um transporte que atenda a população com qualidade. Essa administração sempre irá pautar suas ações na melhoria da qualidade de vida da população macapaense, o que no referido assunto, trata-se da mobilidade urbana”.

Ele também comentou sobre o áudio e a foto dele.

Por volta das 10h40, Décio chegou à sede do Setap onde já aguardavam diretores da CTMac para a intervenção.

A imprensa foi proibida de acompanhar a reunião.

Enquanto isso, a capital amanheceu hoje mais uma vez com as paradas de ônibus lotadas. As empresas acusam a prefeitura de terem tirado a Sião Thur de circulação se que houvesse um plano para não deixar as linhas descobertas.