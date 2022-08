Em Santana, Jaime diz que terá ‘olhar especial’ pela cidade

Foi durante encontro com apoiadores, numa agenda que também incluiu uma caminhada pelo comércio

O candidato ao governo do Amapá pelo PSD, Jaime Nunes, disse em Santana que o município terá uma representação oficial do Estado durante um eventual mandato. Foi durante encontro com apoiadores, na última sexta-feira (12). Jaime também fez uma caminhada pelo comércio da Rua 7 de Setembro.

“Eu vejo Santana com uma importância ímpar para o nosso estado, já que ela é a porta de entrada do Amapá para os produtos que vem das ilhas e de estados como o Pará e do Amazonas. Precisamos ter um olhar diferenciado para esse município, que por vezes é totalmente esquecido pelo poder público, e por isso queremos estar presentes com uma representação do GEA em Santana, vivendo o dia a dia da cidade e enfrentando os problemas”, disse Jaime.

O empresário, que também é o atual vice-governador do Estado, lembrou que a cidade já foi sede de grandes empresas, mas que foram obrigadas a fechar as portas.

“É triste lembrar a quantidade de empregos que perdemos com a saída dessas empresas. Até uma multinacional saiu de Santana. Para que a gente volte a receber investimentos, é preciso convencer o investidor que há segurança jurídica e política no Estado”, avaliou o candidato.

Jaime estava acompanhado da candidata a vice, a medida Liliane Albuquerque, e do senador Lucas Barreto (PSD).

Durante a caminhada, os dois conversaram com empreendedores da Rua 7 de Setembro, área comercial que reúne mercantis, mini boxes, feirantes e batedeiras de açaí.