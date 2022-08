Encontro de desafetos termina em morte

Crime ocorreu no Bairro do Buritizal

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito que era monitorado por tornozeleira eletrônica foi morto com uma facada no peito na noite deste sábado (27), na zona sul de Macapá. O ataque a Luiz Rogério Santos de Souza, de 25 anos, ocorreu por volta das 23h50min, na Avenida dos Goitacazes, no Bairro do Buritizal.

O suspeito apontado pela polícia como autor do homicídio é Warison do Carmo Cardoso, de 21 anos. Ele estava dentro de casa, nas proximidades do local do crime, quando foi surpreendido pelos militares do 1º Batalhão.

O investigador Glauber Pacheco, da Delegacia de Homicídios, apurou que já havia uma rixa entre Warison e a vítima, e que eles estavam bebendo desde cedo, mas não juntos.

O encontro dos desafetos só aconteceu ao término da bebedeira, em via pública. Após desferir uma única facada, Warison contou à polícia que foi pra casa sem saber que o golpe havia sido fatal.

Ele ainda relatou que vinha recebendo ameaças da vítima, mas não informou a motivação.

Já Luiz Rogério acabou morrendo antes da chegada do Samu. Ele respondia pelo crime de roubo e estava cumprindo prisão domiciliar.

Na delegacia, Warison foi autuado por homicídio e segue preso aguardando audiência de custódia.