Esquizofrênico é morto com facada no pescoço

Crime ocorreu na Rua Dr. Braulino, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 42 anos foi morto nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira feira (24), com uma única facada na região do pescoço.

O homicídio ocorreu por volta de 4h30, na Rua Dr. Braulino, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Cássio Santos do Espírito Santo era esquizofrênico e fazia uso constante de medicamentos. Familiares comparecerem ao local e disseram que ele gostava de beber, mas não tinha envolvimento em crimes.

Uma testemunha contou à polícia que ainda chegou a vê-lo agonizando, sentado na calçada da primeira arena do bairro. Ele tentava estancar o sangue do ferimento com uma camisa. Depois levantou-se e caiu em via pública. Quando o socorro médico chegou, já não havia mais nada a ser feito.

A Polícia Científica confirmou que a vítima morreu rapidamente em decorrência da facada ter atingido a veia jugular.

O delegado Celso Pacheco esteve na cena do crime e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Por enquanto, a autoria e a motivação para o crime ainda são desconhecidas.

Diligências estão sendo feitas pela região, mas até o momento desta publicação nenhum suspeito havia sido preso.