Estado abre 416 vagas gratuitas para cursos de música, artesanato, pintura e serigrafia

Há vagas para os centros Franco Amapaense, Cândido Portinari e Walkíria Lima. Matrícula encerra dia 17 de agosto.

Estão abertas as inscrições para a Chamada Pública Unificada para Cursos de Qualificação Profissional e Cursos Técnicos de Nível Médio ofertados pelos Centros de Educação Profissional da rede estadual de ensino. São 416 vagas disponíveis.

VEJA O EDITAL AQUI

As vagas estão distribuídas em três unidades: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, Centro Cultural Franco Amapaense e Centro de Educação Profissional de Música Walkíria Lima.

As matrículas serão realizadas presencialmente e exclusivamente na secretaria escolar do CEP ao qual pleiteia a vaga, no período de 10 a 17 de agosto, nos horários da manhã e tarde, de 8h às 11h e das 14h às 17h. Para participar da chamada pública os candidatos devem possuir em mãos a documentação comprobatória exigida no ato da matrícula.

Cursos Ofertados

Franco-Amapaense: Artesão em Pintura em Tecido (60 vagas); Artesão em Biojóia (30 vagas).

Cândido Portinari: Curso Técnico em Artes Visuais, Curso de Artesão de Pintura em Tecidos, Curso de Cartonageiro a Mão, Curso de Ilustrador, Curso de Serigrafia, Curso de Pintor Artes

Walkíria Lima: Musicalização (104 vagas); Contrabaixo-Elétrico (04 vagas); Flauta Doce (08 vagas); Saxofone (04 vagas); Violão (56 vagas); Clarinete (20 vagas); Musicalização em Canto (12 vagas); Técnico em Clarinete (13 vagas); Técnico em Piano (08 vagas); Técnico em Violino (08 vagas); Técnico em Violão Popular (05 vagas); Técnico em Trompete (05 vagas); Técnico em Regência (40 vagas) e Técnico em Canto Lírico (10 vagas).