“Eu não fugi”, diz motorista acusado de provocar morte de ciclista

Acidente ocorreu no fim de semana na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O vigilante Edinelson Mendes, de 48 anos, é o motorista do carro que estava estacionado no local do acidente que tirou a vida de Talita Trindade de Moraes, de 56 anos, no último sábado (13).

Com receio de aparecer, por medo de represália, ele conversou com a reportagem do Portal SelesNafes.com e afirmou: foi testemunha e não o culpado do acidente.

Edinelson contou que estava estacionado na borracharia, aguardando calibragem nos pneus do carro, que pertence a um parente. De dentro do veículo, escutou apenas o barulho da bicicleta da vítima cair ao chão, momento em que abriu aporta do carro para tentar socorrê-la.

“A minha reação foi abrir a porta pra tentar ajudar ela a levantar, mas quando eu abri a porta, o ônibus vinha rápido, aí, eu tive que fechar a porta rapidamente pra não ser sacada. Ela nem tocou no meu carro. Acho que ela já vinha desequilibrada quando, quase passando do meu carro, ela caiu. O meu reflexo foi olhar pro lado e tentar ajudar. Carregar ela do asfalto”, narrou o vigilante.

O motorista relatou, ainda, que saiu do local do acidente porque ficou com medo de ser linchado. Minutos após o atropelamento, algumas pessoas que estavam no local começaram a afirmar que ele havia aberto a porta do carro e ocasionado tudo, contou.

“Eu não fugi do local. O ônibus parou um pouco depois do posto de combustível. Um rapaz veio de lá correndo dizendo: eu vi ele abrir a porta. Mas eu fiquei tranquilo. Depois, veio outra mulher filmando o carro e fazendo foto dizendo: é esse o carro. O borracheiro ainda falou: ‘olha, estão dizendo que foi você, mas eu vi que não foi’. Fiquei com medo de quebrarem o carro e me lincharem”, afirmou Ednelson.

Ele revelou que, desde então, vem recebendo ameaças. Agora teme pela vida da família.

“Eu fui ameaçado, aqui, em casa. Eu sou testemunha, não sou acusado”, finalizou.

O acidente

De acordo com o motorista do ônibus que foi ouvido pelo Portal selesnafes.com no dia do acidente, a vítima trafegava pela Rua Santos Dumont, quando Ednelson, teria aberto a porta do carro, atingindo a ciclista que caiu no meio da pista, e posteriormente foi atropelada pelo ônibus.

“Ele estava estacionado na beira da rua, abriu a porta e ela caiu. Eu não tive outra reação. Isso nunca aconteceu na minha vida”, disse, ainda em choque, o motorista.

Ednelson que dirigia um carro de marca Pálio, foi flagrado pela reportagem do Portal SN deixando o local do acidente antes da chegada da PM. Minutos depois, ele se apresentou na delegacia, onde prestou depoimento e deu sua versão dos fatos.

Após ser ouvido pelo delegado, foi liberado.