Ex-secretária de Saúde de Furlan tem picape apreendida pela PF

Karla Lamberg foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (11)

Por SELES NAFES

A ex-secretária de Saúde da gestão Furlan, Karlene Lamberg, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (11), na segunda fase da Operação Carburante. A Polícia Federal investiga um esquema que desviou R$ 1 milhão do combate à pandemia de covid-19. As investigações começaram em 2021.

De acordo com a PF, ocupantes de cargos de confiança da Semsa associados a um vereador e um empresário de posto de gasolina teriam fraudado viagens e gastos com combustíveis para justificar a utilização do dinheiro.

Segundo as investigações, o dinheiro era usado para abastecer carros particulares e até para a compra de uma picape de R$ 300 mil.

Na primeira fase da operação, em dezembro de 2021, a PF chegou a pedir a prisão preventiva da então secretária de Saúde Karlene Lamberg, mas o pedido foi negado pela justiça. Ela foi exonerada, mas acabou sendo nomeada para outro setor da prefeitura pelo prefeito Dr Furlan.

Hoje, ela e o vereador Daniel Theodoro (Psol), que está licenciado do mandato, mas concorre ao cargo de deputado federal, foram alvos dos mandados de busca.

Em entrevista pela manhã, o delegado Matheus Calabresi explicou que as investigações começaram ainda em 2021, e que a ex-secretária Karlene Lamberg teve uma picape apreendida durante a operação de hoje.

A apreensão do carro e o cumprimento do mandado na casa da ex-secretária de Saúde da gestão Furlan contradiz a nota divulgada pela PMM, que afirma que os desvios ocorreram na gestão Clécio Luís.

A assessoria do ex-prefeito também soltou nota afirmando que os crimes investigados ocorreram em 2021, já na gestão Furlan, e lembrou que um dos mandados de sequestro de bens teve como alvo a picape dela.