Exclusivo: exame não encontra lesões na primeira-dama de Oiapoque

Por SELES NAFES

Peritos da Polícia Técnica do Amapá (Politec) não encontraram ferimentos ou qualquer tipo de lesão na primeira-dama de Oiapoque, Wélida Souza Lima. A conclusão está no resultado do exame de corpo de delito feito na esposa do prefeito Breno Almeida (PRTB), na semana passada.

No último dia 18, Breno chegou a ser conduzido ao Ciosp da cidade por policiais militares do batalhão local e da Operação Hórus. Os PMs informaram na delegacia que foram acionados para atender uma ocorrência de suposta violência doméstica na casa do prefeito.

Ao chegar no local, a equipe disse ter ouvido gritos da esposa e entrou na residência. O prefeito foi apresentado na delegacia e prestou depoimento negando que tenha agredido a Wélida.

O Portal SelesNafes.Com teve acesso ao resultado do exame de corpo de delito, que ficou pronto hoje.

O laudo revela que a primeira-dama apresentou na delegacia receitas que comprovam o uso de pelo menos três medicamentos psiquiátricos para tratamento de ansiedade.

O inquérito está sendo conduzido pelo delegado Bruno Luiz de Almeida, que ainda não encerrou a apuração.