Facção espanca e impede população de socorrer adolescente

Jovem está internado em estado grave no Hospital de Emergência. Crime ocorreu no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Um grupo de membros de uma facção criminosa espancou a pauladas e outros tipos de agressões físicas um adolescente de 17 anos e ainda impediu que populares ajudassem a vítima.

O crime ocorreu no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá, na primeira hora da madrugada desta quarta-feira (24),

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), vários indivíduos cercaram o rapaz na Travessa Ressaca da Lagoa, próximo ao campo de futebol do bairro. Lá, começaram a espancá-lo.

Testemunhas disseram que membros de uma facção não deixavam ninguém se aproximar para ajudar a vítima. O jovem só foi socorrido depois que militares do 6º Batalhão da PM chegaram ao local e os agressores se dispersaram.

A PM garantiu que uma equipe do Corpo de Bombeiros prestasse os primeiros atendimentos e removesse a vítima do local. O adolescente estava inconsciente, com sinais vitais superficiais, vários hematomas pelo corpo e ferimentos contusos na cabeça.

Ele foi levado até o Hospital de Emergência do Centro da capital, onde permanece em estado gravíssimo.

A PM fez incursões pelo bairro, mas nenhum dos infratores foram localizados.