FCC organizará o concurso do Detran

Fundação Carlos Chagas trabalha na elaboração do edital, previsto para o mês de setembro, com cargos para os níveis médio e superior.

Um dos concursos mais esperados do Amapá, o do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), terá a Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora, confirmou o governo do estado.

A previsão é que o edital seja lançado no mês de setembro com cargos para os níveis superior e médio.

O certame trará vagas para diversas áreas de atuação, como assistente administrativo de trânsito, analista de contabilidade e controle, analista jurídico em trânsito, analista de gestão de trânsito, analista de tecnologia da informação, educador de trânsito, tradutor e intérprete em libras, médico perito de trânsito e psicólogo perito em trânsito.