Flagrado com R$ 14 mil de roubo à família, assaltante tenta subornar policiais rodoviários

Suspeitos foram presos na BR-210, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois suspeitos de terem invadido uma residência, agredido as vítimas com coronhadas na cabeça e roubarem R$ 40 mil em espécie, aproximadamente, na última quarta-feira (16).

A dupla foi presa na tarde de quinta-feira (18), no km-3 da BR-210, na zona norte de Macapá. A equipe policial fazia ronda pelo perímetro quando visualizou dois homens em uma motocicleta, parados, com um deles manuseando um celular.

Ao tentar uma abordagem, o piloto esboçou fuga, mas os policiais foram mais rápidos e conseguiram impedir.

Na busca pessoal, os patrulheiros encontraram, no bolso da roupa de Gustavo Almeida Castelo, pouco mais de R$ 14 mil, além dois telefones celulares, um relógio, um anel e um cordão. O outro suspeito foi identificado como Eduardo da Silva.

Segundo a PRF, Castelo confessou que haviam participado do assalto a residência da família na madrugada da quarta-feira (16). O crime ocorreu no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, Castelo ainda tentou subornar os PRFs para que destruíssem o seu celular. Por isto, ele também foi enquadrado no crime de corrupção ativa. A dupla e a motocicleta foram apresentadas no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

No dia do crime, além de uma bolsa que continha o dinheiro, os assaltantes também levaram joias, 3 celulares e 1 Tablet.

No imóvel, estavam um casal e uma criança. A família foi rendida sob a mira de armas de fogo e deixada amarrada. Após alguns minutos da fuga da dupla, uma das vítimas conseguiu se libertar e pediu ajuda de vizinhos.

Na mesma madrugada, por rastreamento eletrônico, militares do 2º Batalhão ainda conseguiram localizar os celulares e o Tablet, mas não o dinheiro.