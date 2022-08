Foragido morre na praia em confronto com a PM

O caso ocorreu no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Um foragido do Instituto de Administração Iapen foi morto em confronto com a Força tática da Polícia Militar do Amapá.

O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (18), no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá, após a PM receber a informação de que dois homens estariam armados, planejando executar um morador na passagem Nova Esperança.

Uma equipe foi até o local e avistou dois suspeitos com as mesmas características repassadas na denúncia. Os militares tentaram abordá-los, mas eles passaram a correr, utilizando a região de praia como rota de fuga.

Um deles, sacou um revólver calibre 38 da cintura e disparou contra os policiais. Atingido, o criminoso morreu antes da chegada do socorro médico. O comparsa conseguiu escapar.

O bandido morto foi identificado como Wallaf Izael Barbosa Barros, de 24 anos. A Justiça do Amapá já havia emitido um mandado de prisão contra ele, pelo crime de roubo.

A PM destacou que Wallaf era dono de uma vasta ficha criminal e que a arma usada por ele era umas das que foram furtadas da empresa de vigilância Pargel, meses atrás, na zona norte de Macapá.