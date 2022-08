Fugitivo que intimidava moradores morre em confronto com a PM

Policiais receberam denúncia de que o fugitivo do Iapen estava comercializando drogas no Muca

OLHO DE BOTO

Um detento que havia fugido na última sexta-feira (12) do anexo do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), morreu baleado durante intervenção do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, na zona sul de Macapá. O comparsa dele foi preso por tráfico de drogas.

O confronto aconteceu neste sábado, numa área periférica com acesso pela Rua Santos Dumont, no Bairro do Muca.

A PM informou que o fato ocorreu após denúncia indicando que havia dois homens armados comercializando entorpecentes e intimidando moradores que passavam pelo Beco da Cleonice.

Na chegada ao local apontado pelo denunciante, os militares relataram que dois homens passaram a correr e a se abrigar em uma residência próxima quando avistaram as equipes se aproximando. Um deles, identificado posteriormente como Francinei Caldeira dos Santos, de 27 anos, empunhava uma arma de fogo.

Na tentativa de escapar do cerco policial, os militares disseram que foi Francinei quem decidiu pelo confronto, atirando em direção às equipes que tentavam capturá-lo. No pátio da casa onde os suspeitos estavam escondidos, os policiais foram recebidos a tiros.

No revide, o detento, que respondia pelo crime de tráfico de drogas, foi atingido e acabou morrendo antes da chegada do socorro médico.

A pistola utilizada por Francinei contra a polícia foi levada para a delegacia, juntamente com 150 selos de LSD. Também foram apreendidas 42 porções de maconha, 113 de cocaína e 14 porções de crack.

O comparsa, Júnior Cardoso da Silva, de 31 anos, preso por tráfico de drogas. Ele estava escondido no banheiro da casa onde houve o tiroteio, tentando se desfazer de porções já embaladas de drogas prontas para comercialização. Além disso, foram encontrados dentro do imóvel munições de diversos calibres, celulares, dinheiro, balança de precisão e um carregador de pistola calibre 380.