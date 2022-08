Galerias reduzirão impactos ambientais de obras da Rodovia Norte-Sul

Obras que interligarão as zonas norte e sul de Macapá estrão previstas para terminarem em setembro.

Por ANDRÉ SILVA

O Governo do Estado prevê que até o fim de setembro esteja concluída a obra do viaduto da integração, estrutura que vai interligar as zonas norte e sul de Macapá.

Paralelamente, as obras na Rodovia Norte Sul passam por novas etapas incluindo a ampliação da ciclovia no trecho norte da rodovia, bem como a ampliação da drenagem por toda a extensão da pista.

A conclusão das galerias implementadas na Lagoa dos índios traz maior segurança ambiental. Segundo a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), estudos indicaram que essas estruturas são ideais para reduzir impactos como alagamentos, enchentes e risco de morte para a fauna local.

As duas galerias são subterrâneas e permitem a vazão, transporte e drenagem do fluxo de água tanto do rio quanto da chuva, através de um sistema de captação pluvial que foi construído nas extremidades das estruturas responsáveis por filtrar a água da rodovia e evitar que resíduos sólidos sejam descartados no rio.

As galerias possuem uma estrutura ampla com 2 metros de altura por 2 metros de largura, além do sistema de filtragem da água. Elas permitirão a passagem de animais silvestres, sem que eles corram o risco de ser atropelados.

A construção no viaduto está na fase de preenchimento de concreto na rampa de acesso dos carros.

“Até o fim de setembro o viaduto já estará pronto. O que ainda atrapalha para trabalhar com terraplanagem é a chuva”, afirmou o secretário Benedito Conceição.

Um outro trecho da rodovia que passa por modificações é o perímetro norte, no Bairro Parque Aeroportuário na zona norte.

O canteiro central foi ‘rasgado’ para instalação de anilhas de concreto, que farão parte do complexo de drenagem de águas das chuvas e estão sendo interligadas ao sistema da Lagoa dos Índios que teve o processo de construção das galerias concluídos.

“Os tachões que ficavam na lateral da pista também foram removidos e darão lugar a barreiras pequenas de concreto que vão dividir a pista da ciclovia, que vai até a rodovia Duca Serra. No canteiro central, a grama será reposta”, garantiu o secretário.

Duca Serra

Na Duca Serra, os trabalhos estão no perímetro urbano do município de Santana. As barreiras de concreto que dividem a pista já chegaram à linha férrea, próximas ao Bairro Coração. A iluminação de led também está sendo implantada.

Depois de pronta, a rodovia vai contar com seis passarelas elevadas: em frente à faculdade Ceap, Superfácil zona oeste, Bairro Cabralzinho, condomínio Novo Mundo, Coração e Ifap de Santana.

A etapa de terraplenagem da rodovia está com 70% dos serviços concluídos, após essa esse processo será feita a pavimentação asfáltica, prevista para iniciar em outubro.

O projeto prevê a urbanização de sete quilômetros de extensão, com iluminação, ciclovia, passeio público e pista de cooper. A obra está orçada em R$ 93,3 milhões, dos quais R$ 22 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre junto à bancada federal do Amapá.