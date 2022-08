Gesiel apresenta propostas de emprego e renda em Vitória do Jari

Candidato do PRTB ao governo do estado esteve visitando a região Sul do Amapá.

Com discurso focado na geração de emprego, renda e oportunidades para empreendedores, o candidato do PRTB ao governo do estado, Gesiel Oliveira, esteve apresentando propostas no município de Vitória do Jarí, no sul do Amapá, neste sábado (20).

Acompanhado de apoiadores e voluntários de campanha, ele reuniu com lideranças evangélicas e comunitárias.

Segundo sua Assessoria de Comunicação, uma das principais propostas é o destravar o excesso de licenças para a mineração e adequar, dentro dos limites legais, os recursos minerais, florestais e do extrativismo vegetal, com manejo racional.

“É imprescindível destravar o Amapá dessas correntes de uma cultura progressista de um ambientalismo exacerbado que na prática representa o maior ‘freio de mão’ que impede a região do Vale do Jari de avançar. Aliado a isso, é indispensável dar apoio às cooperativas e associações de extrativismo vegetal, especialmente da castanha, que representa uma grande fonte de renda para inúmeras famílias”, ponderou com lideranças comunitárias o candidato.

À tarde, a comitiva de Gesiel Oliveira estará em Laranjal do Jari, vizinho a Vitória, para uma agenda semelhante, pelas similaridades que esses dois municípios possuem.

Fotos: Ascom/Candidato Gesiel