Gesiel promete estudo sobre alta incidência de câncer em Tartarugalzinho

Reunião do candidato ao Governo do Amapá ocorreu em Tartarugalzinho, a 230 km de Macapá.

Já em plena campanha, o candidato do PRTB ao Governo do Amapá, Gesiel Oliveira, visitou, na segunda-feira (15), o município de Tartarugalzinho, a 230 km da capital.

Ele foi para dialogar com a população, ampliar a base apoio, orientar a coordenação local e reafirmar o compromisso com o município.

Ao longo do dia, visitou residências, lideranças comunitárias e evangélicas, que gravaram vídeos manifestando apoio e compromisso com a proposta do grupo político ligado à Direita Conservadora Cristã, que é encabeçado por Gesiel no Amapá.

“O município de Tartarugalzinho tem uma vocação natural para a produção alimentar da agricultura familiar, do agronegócio e mineração. Em conversa com os moradores, identificamos também um grave problema, uma reclamação muito constante de muitas pessoas: uma incidência muito elevada de câncer naquela população. Devido à falta de estudos sobre este caso, ninguém sabe se a origem deste problema está ligada à água, ar, solo, subsolo, lençóis freáticos, contaminação de hortaliças ou peixes. Nos comprometemos, assim que assumirmos o governo, a realizar um detalhado estudo científico especializado com a população para identificar a origem desse problema”, ponderou Gesiel.

Neste próximo final de semana, o candidato e sua comitiva visitarão a região centro-oeste do Estado, nos municípios de Porto Grande, Pedra Branca e Serra do Navio.

Fotos: Ascom/ Candidato Gesiel