Gilvam convoca comissão de ética para avaliar suposta infidelidade de Rayssa

A candidata ao Senado pelo MDB foi filmada em evento do adversário Jaime Nunes, do PSD

Por SELES NAFES

O clima esquentou entre o presidente do MDB do Amapá, o candidato ao governo do Estado Gilvam Borges, e a candidata da legenda ao Senado, Rayssa Furlan. Gilvam convocou para a semana que vem uma assembleia extraordinária da comissão de ética do partido para avaliar possível infidelidade partidária de Rayssa.

O motivo teria sido a participação de Rayssa num evento do ex-aliado de Gilvam e candidato ao governo, Jaime Nunes (PSD), ocorrido no último dia 11. Ela estava acompanhada do marido, o prefeito de Macapá Dr Furlan.

Neste sábado (13), Gilvam publicou a convocação de uma assembleia extraordinária da comissão para avaliar a suposta infidelidade da candidata.

A reunião foi marcada no formato presencial para a próxima segunda-feira (15), às 18h30min, na sede do MDB.

Consta na convocação que o objetivo é “deliberar sobre denúncia de suposta infidelidade partidária, gravada em vídeo, referente à presença da filiada ao partido MDB e candidata ao cargo majoritário eletivo para o Senado, Dra Rayssa Furlan, em reunião com candidato ao governo de outro partido, diferente das orientações do MDB”.

Recentemente, Gilvam fez uma ‘faxina’ no MDB, expulsando da legenda vários ex-aliados que teriam passado a manter relações políticas com adversários.

Ele também declarou Jaime Nunes inimigo, após ter sido rejeitado como vice na chapa do PSD.

A possível expulsão da Rayssa da legenda pode causar uma série de desdobramentos, entre eles o possível rompimento de Gilvam com o prefeito Dr Furlan. O presidente do MDB tem um espaço considerável dentro da prefeitura, com a indicação de vários apoiadores. E foi Dr Furlan quem pediu a Gilvam a legenda para que Rayssa concorra ao Senado.