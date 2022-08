Gilvam escolhe o irmão como candidato a vice

Geovani já tinha sido suplente de Gilvam no Senado

Por SELES NAFES

O MDB do Amapá encaminhou para o Tribunal Regional do Amapá (TRE-AP) a ata da convenção estadual, onde agora consta como candidato a vice-governador o empresário Geovani Borges, irmão do candidato ao governo, Gilvam Borges. Não será a primeira vez que os dois irmãos fazem dobradinha caseira.

Entre 2005 e 2010, Geovani, que já foi prefeito de Santana, ocupou a vaga de primeiro suplente de Gilvam no Senado. Gilvam tinha assumido o mandato no lugar de Capiberibe (PSB), cassado por compra de votos num processo movido pelo próprio presidente do MDB.

Durante o mandato, Geovani chegou a ser titular várias vezes e por longos períodos. Ele chegou a se candidatar à prefeitura de Santana, em 2008, mas acabou ficando em terceiro lugar naquela eleição que foi vencida por Antônio Nogueira (PT).

Na ata da convenção, Gilvam cita a necessidade de substituir Ângelo Ferreira depois que o PROS foi retirado da aliança com o MDB, em mais uma reviravolta judicial na disputa pelo comando do partido.

O PROS voltou a ser dirigido pelo jornalista Carlos Lobato, que já anunciou que a legenda permanecerá no apoio a Jaime Nunes (PSD).

Além do apoio político e recursos de campanha, a saída do PROS representa para o MDB a perda de tempo de televisão.