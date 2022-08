Gilvam rompe com Jaime e se lança candidato ao governo

Anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (4)

Por SELES NAFES

“Vocês terão um governador espetacular”. Com essa frase nada modesta, o presidente do MDB no Amapá, Gilvam Borges, anunciou na noite desta quinta-feira (4) que disputará o governo do Estado no dia 2 de outubro. Na prática, a decisão representa rompimento com o grupo que tinha Jaime Nunes (PSD), o senador Lucas Barreto (PSD) e o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), o único que continua seu aliado.

O pronunciamento foi feito em uma live nas redes sociais de Gilvam, sem explicações sobre o motivo do rompimento com Jaime. Nos bastidores, contudo, o ex-senador travava uma batalha para indicar o candidato a vice de Jaime, depois que ele próprio se lançou, mas foi derrotado pelos aliados.

Na semana passada, Gilvam renunciou à indicação que ele mesmo tinha feito para ser o candidato a vice, mas deixou claro que o MDB não abriria mão de indicar Rayssa Furlan ao Senado e outro nome do partido para a vaga de vice.

Aliados de Jaime, no entanto, defendem a indicação da médica Liliane Albuquerque (PSD), esposa do ex-prefeito de Cutias Paulo Albuquerque, que é suplente do senador Lucas Barreto.

“Faremos as mudanças necessárias. Não sou um embusteiro, um falastrão. Sei onde está o dinheiro, sei onde é o Banco Central, tenho uma cópia da chave que está no orçamento da União”.

“Se tá tudo travado, precisamos destravar com audácia e determinação. Tem candidato que tem vergonha de pegar na mão dos pobres e lava a mão com álcool. Eu não tenho esse problema”, acrescentou.

Gilvam fez muitas brincadeiras com a plateia de filiados, atacou o senador Davi Alcolumbre e defendeu o prefeito Dr Furlan, que na semana passada foi alvo de uma operação da Polícia Federal num inquérito por compra de votos.

“Pegaram um cabo eleitoral com dinheiro e fizeram uma confusão”, resumiu.

Gilvam adiantou que vai criar a Secretaria da Desburocratização para desenvolver o agronegócio, revelou que já tem um jingle pronto e que terá como número na urna o 15.

O pronunciamento foi acompanhado por deputados estaduais e pelo prefeito Dr Furlan.

Ainda não há definição sobre quem será o vice, mas o nome sairá do Cidadania ou do PSDB, os dois partidos que formam a federação com o MDB. A definição deve ser amanhã, última data para convenções.

O partido já tinha feito a sua convenção, mas deve registrar a ata amanhã com o nome de Gilvam como candidato ao governo.